Policía de San Francisco advierte sobre posible campaña de “cachetear” a asiáticos mientras emerge video de otro salvaje ataque

La Policía de San Francisco dijo que está al tanto de una presunta campaña de agresión contra la comunidad asiática que ha circulado en redes sociales, denominada “Slap an Asian challenge”, una nueva alerta de la ola de odio racial contra personas de orígenes asiáticos en el área de la Bahía.

Un incidente en el que una persona recibió una cachetada el pasado viernes en un minibus no fue confirmado por la Policía, pero de todos modos se hizo un aviso a algunas agencias de transporte público local para poner atención.

Tan solo esta semana se presentó otro ataque cuando una mujer fue peligrosamente arrastrada por un auto tras un intento de robo.

“Le pedimos a todos quienes sean víctimas de un crimen en San Francisco que llenen un reporte de Policía”, dijo el comunicado.

This has been circulating online for days now. I just learned the feds are looking into it and police will issue a press release where we’ll hope to learn if this is a real trend & happening. #StopAAPIHate #StopAsianHate pic.twitter.com/gJacBJPoKk

— Dion Lim (@DionLimTV) March 25, 2021