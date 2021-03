Abuela de San Francisco que recibió más de $900,000 dólares en donaciones ya sabe lo que hará con el dinero

La anciana asiática atacada la semana pasada en San Francisco que luego recibió una lluvia de donaciones de parte del público sigue causando sensación en California, ahora al indicar lo que quiere hacer con el dinero.

Tras recibir mediante una página de GoFundMe más de $900,000 dólares hasta el martes, Xiao Zhen Xie ha dicho que su intención es donar el dinero por una causa mayor.

En la página de GoFundMe de la mujer de 75 o 76 años se lee que ella ha indicado múltiples ocasiones “donar todos los fondos generados en este GoFundMe a la comunidad asiática-americana para combatir el racismo. Ella insiste en tomar esta decisión diciendo que este asunto es más grande que ella”.

Only on #KPIX, the 76 year old woman who was attacked in San Francisco this morning talks to @kpixtv ⁦@BettyKPIX⁩ about what happened and how she fought back. The story tonight at 11. #StopAsianHate pic.twitter.com/bNmRe7a16I

— Andrea Nakano (@AndreaKPIX) March 18, 2021