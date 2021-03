Abuela asiática de San Francisco atacada por racismo recibe increíble lluvia de donaciones

El ataque a una anciana de San Francisco ocurrido esta semana dentro de la ola de odio contra personas asiáticas en Estados Unidos provocó una lluvia de generosidad a beneficio de la mujer de 75 años.

La abuela fue atacada sin ninguna razón justificable el miércoles sobre la calle Market de San Francisco, pero ella se defendió al golpear con un palo al agresor, quien luego fue detenido.

La abuela fue identificada como Xiao Zhen Xie y el agresor Steven Jenkins, un hombre blanco de 39 años.

Just came upon an attack on an elderly Asian woman on Market Street San Francisco. Effort I got more details pic.twitter.com/5o8r0eeHE2

— Dennis O'Donnell (@DennisKPIX) March 17, 2021