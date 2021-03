San Francisco refuerza a la policía en Chinatown tras ataques contra asiáticos americanos

El Departamento de Policía de San Francisco está respondiendo al aumento de los delitos contra los estadounidenses de origen asiático en la ciudad, y especialmente en Chinatown, intensificando las patrullas a pie. También las autoridades están preocupadas por los ataques contra asiáticos americanos en el resto del país.

En un tuit el miércoles, la policía dijo que estaban trabajando con organizaciones federales y locales, además de “intensificar nuestras patrullas en vecindarios predominantemente asiáticos”.

El barrio chino o Chinatown de San Francisco, el más antiguo de Norteamérica y uno de los mayores del mundo, tiene así desde este jueves más presencia policial también como respuesta al atentado de Atlanta, en Georgia, en que murieron seis mujeres de origen asiático.

El incremento de las patrullas policiales, ordenado personalmente por la alcaldesa demócrata de la ciudad, London Breed, ya era palpable en la mañana del jueves en las calles de Chinatown, donde en los últimos meses se ha experimentado un aumento de robos y episodios de violencia contra sus residentes.

Varias organizaciones asiáticas de San Francisco y otras localidades californianas llevaban tiempo pidiendo más recursos y protección ante lo que consideran una oleada de violencia y discriminación racial, desde que comenzó la pandemia de covid-19, pero fue finalmente el tiroteo mortal en Atlanta, lo que hizo reaccionar a las autoridades.

“He pedido a la Policía que aumente las patrullas en áreas con una alta proporción de residentes, visitantes y comercios asiáticos de forma inmediata. Nadie debería tener que vivir con el miedo de que su raza o su etnia les convierta en víctimas”, escribió la alcaldesa en Twitter.

