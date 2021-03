Cuatro hermanas de Sacramento hijas de senador se preparan para dar a luz casi al mismo tiempo

En lo que se presenta como un extraordinario caso de fertilidad familiar y de casualidad, cuatro mujeres del área de Sacramento que son hermanas se preparan para dar a luz.

El canal CBS 13 reportó que las cuatro hermanas Gaines (Caroline, Amy, Haley y Katie) darán a luz con diferencia de pocas semanas. Según el reporte, ellas mismas nacieron en un lapso de 18 meses, pero el embarazo simultáneo no fue premeditado.

“El hecho de que que todas estaremos teniendo bebés juntas se siente como si fuéramos niñas otra vez“, le dijo Amy Gossett, una de las hermanas, al canal. “Fue mágico saber que vamos a estar en esta experiencia juntas”.

Blessed doesn’t even begin to describe how Beth and I feel about FOUR (yes FOUR!) grandbabies arriving in the next couple of months. They’ll join our three granddaughters for a total of seven little ones to spoil and love. God is good! pic.twitter.com/wy9uoSgfFE

