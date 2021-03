“Me dejó tan marcada”: Ana Brenda recuerda el día que celebró su cumpleaños en la cárcel

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Ana Brenda Contreras estremeció las redes sociales al recordar el día que celebró su cumpleaños en la cárcel, la experiencia que vivió en su niñez, pero que la marcó a lo largo de toda su vida.

Fue durante una charla en el canal de YouTube de Isabel Lascurain llamado ‘Abre la caja de…’, en donde la protagonista de telenovelas recordó la anécdota que vivió durante sus primeros años de vida en compañía de su mamá, quien la motivó a compartir alimentos con los reclusos un 24 de diciembre, día en que también celebra su cumpleaños.

“Cuando yo estaba chiquita le reclamaba un poco a mi mamá, porque mi mamá se dedicaba mucho a eso, era defensora de las causas difíciles“, compartió la actriz de cine, teatro y televisión.

Y aunque destacó que su mamá fue quien le inculcó ser generosa y apoyar a quien más lo necesita, confesó que realizar esta actividad a los 12 años, en pleno día de su cumpleaños fue una experiencia que llevará siempre en su memoria.

“Me acuerdo que un día de Navidad, me levantan y mi mamá me dice: ‘de regalo de cumpleaños vamos a ir a llevar platos de comida a la cárcel'”.

La protagonista de historias como ‘Corazón Indomable’ y ‘Por Amar Sin Ley’ recordó que su primera reacción fue negarse a ir, ya que le daba miedo encontrase con gente desconocida, sin embargo, esta no fue la única actividad que realizó gracias a su madre:

“Me dejó tan marcada llevar ese día regalos y luego me llevó a una colonia a llevarle juguetes a los niños que no tenían. En lugar de llevar una piñata para festejar con mis amigos, llevarla para festejar con unos niños d escasos recursos“, agregó.

Durante el íntimo encuentro con la cantante, Ana Brenda reconoció sus intenciones de convertirse en madre en algún momento de su vida: “Sí me gustaría reproducirme, pero no sé. Es un tiempo limitado el que tenemos las mujeres para hacerlo, pero no me urge“.

En sus declaraciones, la artista de 34 años también confesó que sus deseos podrían cumplirse a través de la adopción:

“Tengo este llamado y soy muy maternal. Me dan ganas a veces hasta de adoptar, me gustaría en un futuro, pero no sé si me gustaría adoptar antes y luego tener hijos biológicos o tener hijos biológicos y luego adoptar, no sé, pero si es algo que me encantaría”. finalizó.