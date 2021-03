Lewis Hamilton le quita otro récord de F1 a Michael Schumacher

A Lewis Hamilton no le basta con ser siete veces campeón de la Fórmula 1, y vaya que lo demuestra en cada carrera.

Durante el Gran Premio de Baréin, disputado este domingo, el piloto holandés superó las 5.111 de vueltas lideradas, el número que ostentaba el cinco veces campeón Michael Schumacher durante su trayectoria.

Luego de su victoria, el piloto colocó una publicación en Instagram, donde aseguró: “mientras celebramos esta victoria, es importante recordarnos que la acción habla más que las palabras. El camino por recorrer para crear caminos para niños como yo es largo y arduo, pero es un viaje en el que estoy orgulloso de estar”.

Además de consagrarse como ganador de la carrera, el piloto de Mercedes alcanzó 5.126 giros como primero en una carrera de Fórmula 1.

Pero esos no son los únicos resultados positivos que le dejó Beréin a Hamilton, pues hoy rompió la mala racha de perder la primera carrera del campeonato, suerte que sufría desde el 2015.

