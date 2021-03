Trabajador se queda atrapado a 40 pies de altura en una palmera de Los Ángeles

Un trabajador que estaba podando una palmera en Los Ángeles se quedó atrapado en las alturas y tuvo que ser rescatado de emergencia por los bomberos. Se estima que el hombre se encontraba a una altura de 40 pies (unos 12 metros).

El incidente ocurrió la mañana del miércoles en la cuadra 200 de South Alexandria Avenue, en el barrio de Koreatown. Los bomberos del LAFD explicaron que el rescate se realizó con las escaleras de dos de sus camiones, logrando asegurar al trabajador antes de hacerlo descender.

