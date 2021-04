“No he recibido ni un peso”: Tefi Valenzuela explica cómo fue que Eleazar Gómez quedó libre

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

El caso de Eleazar Gómez ha dado mucho de qué hablar las últimas semanas pues luego de que obtuviera su libertad condicional la modelo Tefi Valenzuela fue duramente atacada en redes. Ahora dio la explicación de lo que en realidad pasó.

La peruana de 30 años compartió un video que ya circula en la red en donde explica cuáles fueron las opciones que ella tenía durante el caso de su agresor, quien recibió la libertad condicional el pasado 25 de marzo. “Soy Stephanie Valenzuela y no he recibido un peso hasta el día de hoy del caso que tengo contra Eleazar Gómez”, dice en el video de nueve minutos de duración.

La modelo abre su clip con una reflexión en la que señala que no sabe en qué momento pasó de ser la víctima a ser la “culpable” de que Eleazar quedara libre, además señaló que ha recibido repetidos ataques a través de las redes sociales en donde le recriminan que ella “aceptara el trato”.

Luego de que la modelo denunciara la violencia física que sufrió por parte de Gómez, él fue puesto en prisión preventiva y se le vinculó a un delito de violencia familiar equiparada. Eleazar pasó cinco meses en prisión y posteriormente se declaró culpable para acceder al procedimiento abreviado. El día 25 de marzo se informó que Gómez tenía derecho a la suspensión condicional del proceso, lo que dejaba a Valenzuela con cuatro posibles escenarios.

La modelo explicó que no tenía muchas opciones

Valenzuela dijo que la primera opción que tenía era otorgar el perdón, con el cual él saldría sin condiciones y libre de precedentes, además enfatizó que ella nunca le ha otorgado el perdón, aunque la información se haya manejado de otra manera a través de diferentes medios.

Su segunda opción era un procedimiento abreviado, que no pudo proceder debido a que él era primo delincuente y el delito fue considerado “lesiones leves“. La pena que alcanzaba era de cinco años y tenía derecho a llevarla fuera de la cárcel. Por lo cual esta opción no era viable. Un opción similar era la número tres, la de seguir el juicio normal, sin embargo al declararse culpable no tenía sentido.

Finalmente está la suspensión condicionada, la que eligió la modelo. Un beneficio de los primo delincuentes en donde se le dieron tres años de libertad condicional y la modelo obtuvo protección. Dentro de las condiciones que se le pusieron a Eleazar estaban las disculpas públicas, asistir a terapia y reportarse regularmente con las autoridades.

¿Tefi Valenzuela recibió dinero de Eleazar Gómez?

La modelo explicó que en todas las opciones ella tenía derecho a la reparación de daños la cual se le otorga a las víctimas para cubrir los gastos de los abogados y en su caso, un año de terapias.

“Es un derecho que tienen todas las víctimas que demuestran que han dicho la verdad como yo. Y yo no he recibido un peso de esto hasta ahora”, declaró la modelo. “El juez le ordenó que lo tenía que pagar. Esto no ha sido condición para que él salga“.

Finalmente explicó que gracias a lo que ella eligió logró que Eleazar tuviera antecedentes pues se deja un precedente para que si existen otras víctimas de él puedan conseguir un mejor resultado. La modelo resaltó la importancia de denunciar: “Si ellas hubieran denunciado antes -refiriéndose a las denuncias pública que el agresor tenía- él no podría haber quedado libre”, aseguró Tefi.

