Patrulla Fronteriza: hermanitas ecuatorianas arrojadas por “coyotes” se reunirán con su madre en Estados Unidos

Las dos niñas ecuatorianas que fueron arrojadas por traficantes desde el muro fronterizo en New Mexico se reunirán pronto con su madre, dijeron las autoridades.

El incidente del martes fue captado en video por agentes de la Patrulla Fronteriza del sector El Paso. Las imágenes en las que uno de los “coyotes” suelta a las niñas de 5 y 3 años desde lo alto de la valla causaron impacto internacional.

Smugglers, under cover of night, scaled a 14 ft. border barrier and cruelly dropped 2 young children in the middle of the New Mexico desert. The girls, ages 3 & 5, were left miles from the nearest residence. Thank you STN Agents for rescuing these children! @CBP @CBPWestTexas pic.twitter.com/U91y2g8Lk1

— Gloria I. Chavez (@USBPChiefEPT) March 31, 2021