Las razones por la cual Andrade rechazó tres millones de dólares en WWE

Luego de la salida de la WWE, Andrade Cien Almas ha comentado a varios medios de difusión los motivos que lo llevaron a tomar la decisión de abandonar la empresa McMahon. El luchador mexicano aseguró que no habían buenos planes para él e incluso llegó a rechazar un contrato multianual por tres millones de dólares.

Andrade tocó varios temas controversiales en una entrevista para Lucha Libre Online. En este espacio explicó como la dirección de la empresa no sabía que el luchador ya tenía el alta médica para competir. “Pedí permiso en octubre para operarme de los ojos. Nunca me dijeron que regresara a la WWE hasta febrero. Tenía que regresar a la televisión. Los productores me preguntaban por qué no me estaban usando. Tenía un contrato por varios millones por año. No me conformé con eso. Le di las gracias a la WWE y me fui“, expreso Andrade.

Los planes a futuro para el luchador son inciertos. Andrade tiene varias ofertas detrás de países como Estados Unidos, Japón y México. Otra opción se encuentra en Chile. “Quiero ir a México. Mantenemos pláticas para ir a Chile, pero también quiero ir a Puerto Rico con Los Colón (WWC), hay muchos planes“, concluyó Andrade.