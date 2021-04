Santiago Ruiz se jubila de Mission Neighborhood Centers

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Después de más de 40 años de trabajo con la comunidad latina de San Francisco, Santiago Ruiz se retira de la organización que convirtió en una de las más prolíficas en el norte de California: Mission Neighborhood Centers (MNC, Centros Comunitarios de La Misión).

Uno de los activistas más conocidos en el Barrio de La Misión, el trabajo de Ruiz se remonta a la década de 1970 cuando comenzó a trabajar como voluntario en las organizaciones Real Alternative Program (RAP, Programa Alternativo Real) y Mission Coalition Organization (MCO, Organización de la Coalición de La Misión). Habían “actividades cívicas, comunitarias, de justicia social. Se hacían protestas callejeras, boicoteos para conseguirle trabajo a la juventud, para adultos, para conseguir viviendas… Fue allí, hace 45 años atrás, donde se me encendió aquel deseo de ser organizador”, dijo Ruiz recordando sus comienzos en MNC.

Al poco tiempo Ruiz tomó las riendas de MNC como su director ejecutivo. Hoy la organización tiene 230 trabajadores, 60 voluntarios y cuenta con 13 centros ubicado en barrios mayoritariamente latinoamericanos como La Misión, Excélsior, Bahía de La Misión (Mission Bay) y Bayview Hunters Point. En este último, MNC y otras organizaciones han abierto un centro para atención contra el covid-19, ofreciendo pruebas de diagnóstico del virus, alimentos, consejería para vivienda y desempleo y un centro de aprendizaje.

MNC continúa con la misma misión desde su fundación: proveer programas de cuidado preeeescolar, un destacado programa para ancianos y proyectos para jóvenes en riesgo. “La idea es que los jóvenes maduren, que tenga una experiencia de desarrollo, de liderazgo… Si están pasando por una crisis, con su familia, en la escuela o en el vecindario, nuestros consejeros que les ayudan a desarrollar las tácticas necesarias para que sepan bregar con esas situaciones”, dijo Ruiz.

Una de las jóvenes que fue años atrás recibió apoyo los programas de MNC fue Gladys Escobar. Ahora, desde hace 16 años, Escobar trabaja en el programa de apoyo a jóvenes como administradora de casos. “Yo era una adolescente en riesgo… Ayudamos a los muchachos que están en problemas, los que necesitan apoyo en cualquier cosa, trabajo, contra las drogas y ayudándolos a que puedan ver a sus hijos… Nosotros ayudamos a la familia que le balearon a uno de sus hijos, ayudamos con el trauma. Santiago Ruiz me conoció cuando yo era chica. Él me ayudo mucho. Tengo mucho respeto y amor a Sam”, dijo Escobar.

La crisis habitacional generó grandes protestas en 2018-19, cuando vecinos de La Misión y otros barrios populares decidieron llevar sus problemas a la municipalidad misma. Ruiz recuerda que varias de las organizaciones creadas en los años70 (Mission Neighthood Health Center, Mission Housing Development Corporation, Mission Economic Development Agency) hoy día crecen y se desarrollan proponiendo soluciones creativas a esta crisis que aún perdura. “Estas organizaciones han tenido un impacto significante” porque la falta de viviendas representa “la crisis más grande que ha sufrido nuestra comunidad trabajadora, comunidad de bajos ingresos”, dijo Ruiz.

Quizás una de las contribuciones más importantes de Ruiz a la comunidad Sanfranciscana, su legado, ha sido la utilización del proceso llamado ‘Land Bank’, que es la obtención de tierras y propiedades para el uso comunitario. Junto a la municipalidad y fundaciones privadas, se adquieren propiedades y terrenos abandonados para estabilizar los vecindarios y construir viviendas a precios asequibles. En alguna medida este sistema derriba el “mantra” capitalista de que los precios de la vivienda son exclusivamente controlados por el mercado.

Y esto ya comienza a dar sus frutos, dice Ruiz orgullosamente. En el 3001 de la calle 24, junto a Mercy Housing, se construirán 45 unidades de vivienda para ancianos que han sido previamente desalojados de sus casas.

Otro proyecto ya terminado es la Casa de La Misión: con cinco pisos, este proyecto está ofreciendo 45 apartamentos asequibles para personas mayores.

Los ejemplos son muchos y variados. En el 1240 de la Calle Valencia “compramos esa propiedad con el mismo sueño”. Allí estaba la estación de policía de La Misión y ahora va a ser un centro preescolar para 80 niños y en un futuro se construirán 61 unidades habitacionales. “Imagínese el mensaje que uno está enviando: convertir una propiedad que servía para oprimir al pueblo y ahora libera la mente de las criaturas. ¡Qué belleza!” exclamó Ruiz.

El intrincado Land Banking y la formación de alianzas y cooperativas no son procesos fáciles y Ruiz lo ha manejado con sabiduría. Y ese ha sido su gran legado en Mission Neighborhood Centers: un campeón del desarrollo comunitario, un agente de cambio para mejorar “el bienestar de nuestra gente”. “He sido una persona de principios comunitarios. He peleado por el cambio, no por mantener el estatus quo. Si no hay cambio no hay mejoramiento”.

“El señor Ruiz puede estar en cinco lugares a la vez”, dijo el nuevo director ejecutivo del MNC, Richard Ybarra, un líder latino para el cual la lucha social ha sido herencia familiar. Su abuelo fue asistente de Pancho Villa y combatió en la Revolución Mexicana. “Fue herido y así conoció a mi abuela en Nogales, Sonora. En San Diego, en la época de los 30, trabajó como campesino y organizaba huelgas”, recordó Ybarra, quien también trabajó y viajó por cuatro años con César Chávez como su asistente particular.

“Todas las tareas de la organización son mi prioridad. Somos la gente más trabajadora en este país y sin nuestra mano de obra no existe la economía de este país”. Ybarra y MNC son parte del Latino Task Force, un consorcio de organizaciones que ha comenzado a reunirse frecuentemente en San Francisco. “Estamos trabajando juntos para avanzar una agenda para todo el pueblo. Esa es la prioridad. Seguir buscando la manera de unirnos aun más. Ahí está el poder”, finalizó diciendo Ybarra.

Santiago Ruiz dijo que se tomará unas largas y merecidas vacaciones en su país natal, El Salvador. “Si voy a extrañar algo será esa cercanía que yo tenía con nuestros clientes. La experiencia que yo tuve fue una que me inculcó a respetar el derecho de reclamar al gobierno porque nosotros somos el propio gobierno. Si uno no reclama, no recibe. Punto final”.