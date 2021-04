Un vehículo embiste una exclusiva mansión de la isla de los ricos y famosos de Miami Beach

Un hombre ha sido arrestado y otros tres siguen prófugos después tras una emboscada en una exclusiva mansión de Miami Beach que acabó en disparos que llevaron al sujeto detenido al hospital.

La policía de Miami Beach respondió al incidente que se derivó de una llamada de un posible robo de un automóvil en la casa situada entre la Pine Tree Drive y la calle 44, sobre las 10:30pm del sábado.

POLICE: On Saturday, April 3, at 10:39 p.m., a 911 call was received from 4395 PineTree Drive indicating there was a vehicle theft and possible home invasion. Officers are on scene and have established a perimeter around the home.

