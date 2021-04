FDA autoriza la primera prueba casera de anticuerpos de coronavirus

WASHINGTON – La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) ha autorizado este martes por primera vez un test de anticuerpos de coronavirus que puede hacerse tomando las muestras de sangre en casa y enviándolas después al laboratorio.

Según informa la FDA en un comunicado, el test de anticuerpos de COVID-19 aprobado es del laboratorio Symbiotica, que se encargará de analizar las muestras.

El organismo público considera que este test podrá jugar un papel importante, sobre todo entre los profesionales sanitarios, para identificar quiénes han desarrollado una respuesta inmunitaria ante recientes exposiciones o infecciones de COVID-19.

