Video muestra consecuencias de escalofriante choque tras persecución de la policía a auto robado

La persecución policial a un vehículo robado terminó con el choque de este contra otro en Beverly Hills. Tras el accidente, el conductor y las autoridades tuvieron casi cuatro horas de enfrentamiento porque el individuo se negaba a abandonar el vehículo. Finalmente fue detenido.

A standoff with a #pursuit suspect continues in #BeverlyHills at Wilshire and Doheny. Suspect crashed into two other vehicles. @BeverlyHillsPD SWAT on scene. Wilshire remains shut down. @CBSLA pic.twitter.com/TAwxItRQW6

— John Schreiber (@johnschreiber) April 6, 2021