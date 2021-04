Biden está dispuesto a negociar con los republicanos su plan de infraestructura

El presidente Joe Biden dijo el miércoles que está dispuesto a negociar sobre la propuesta de aumento de la tasa de impuestos corporativos en su plan de infraestructura de $2.25 billones de dólares.

“Estoy dispuesto a escuchar eso”, dijo Biden en la Casa Blanca cuando se le preguntó si consideraría una tasa impositiva corporativa más baja que el 28%, como lo exige actualmente su plan.

“Tenemos que pagar por esto”, agregó Biden, y señaló que hay “muchas otras formas en que podemos hacerlo. Pero estoy dispuesto a negociar eso”, dijo.

El comentario del presidente sobre la tasa de impuestos corporativos se produjo después de que entregó una amplia defensa del tamaño y el alcance de su propuesta de reforma de la infraestructura.

This afternoon, I’m delivering remarks on the historic infrastructure investments in the American Jobs Plan. Tune in. https://t.co/oxOiRtLI8C

— President Biden (@POTUS) April 7, 2021