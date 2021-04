Daniele De Rossi fue trasladado a un hospital tras complicaciones por el Covid-19

La semana pasada fue conocida la noticia de que el futbolista italiano campeón del mundo en Alemania 2006, Daniele De Rossi, había sido diagnosticado con coronavirus tras dar positivo en el test correspondiente. No obstante, desde hace un par de días se encuentra internado en un hospital de Roma al agravarse sus problemas respiratorios.

El Covid-19 no se mide al momento de elegir a su víctima. El fácil contagio de esta enfermedad ha hecho que gran parte de la población del mundo la haya padecido. Un ejemplo de ello ocurrió en la selección de Italia.

Daniele De Rossi is hospitalized after a COVID-19 infection. Get well soon, legend 🙏 pic.twitter.com/JkELDd0NTJ

La concentración de la selección italiana por los partidos de eliminatorias al Mundial de Fútbol de Qatar, han dejado más de media docena de contagios. No está de más mencionar que Daniele De Rossi es el actual asistente técnico del seleccionador italiano, Roberto Mancini.

Daniele De Rossi, the former Italy captain and the national team's technical coach, has been hospitalised after testing positive for COVID-19 during last month's World Cup Qualifiers, according to Sky in Italy.

— Sky Sports (@SkySports) April 9, 2021