El suministro de vacunas COVID-19 en Los Ángeles disminuirá la próxima semana

El condado de Los Ángeles verá una caída en su suministro de dosis la próxima semana debido a lo que se espera sea un déficit temporal en la disponibilidad de las inyecciones de una dosis de la vacuna COVID-19 de Johnson & Johnson.

La falta de suministro se produce a medida que la elegibilidad para vacunas en California se expande a todos los mayores de 16 años a partir del jueves 15 de abril.

More than 70% of Californians 65+ have received at least one dose of the #COVID19 vaccine.

Vaccine eligibility is expanding to 16+ on April 15.

A safe and full reopening with masking is set for June 15th. pic.twitter.com/bNfi9GVhR4

— Office of the Governor of California (@CAgovernor) April 11, 2021