Gobernadora de Michigan enfrenta resistencia a su pedido de cierres cuando los casos de Covid-19 crecen

La gobernadora de Michigan Gretchen Whitmer instó a las escuelas secundarias a detener temporalmente el aprendizaje en persona y a los residentes a restringir sus actividades durante dos semanas, ya que un aumento en los casos de COVID-19 abruma al sistema de salud pública del estado, pero ya enfrenta la resistencia de algunas asociaciones y entidades que se niegan a seguir el pedido.

To slow the spread of #COVID19 & protect Michiganders, @GovWhitmer & MDHHS are urging Michiganders to voluntarily suspend in-person activities for high schools, indoor dining, & youth sports for two weeks. View recommended school mitigation strategies at https://t.co/oP82QC6JVh.

— Michigan HHS Dept (@MichiganHHS) April 9, 2021