Los Ángeles ya permite a mayores de 16 años solicitar cita para su vacuna contra COVID-19

La ciudad de Los Ángeles ha abierto la posibilidad de que todas las personas con 16 años o más soliciten cita para vacunarse contra COVID-19 en los puntos de inoculación que gestiona la ciudad.

La página web de vacunaciones de la ciudad (también en español) ya da la opción a estas personas para inscribirse. Solo es necesario presentar una identificación válida y ser residente en el condado de Los Ángeles para poder obtener una cita en los lugares de vacunación locales, que están abiertos de martes a sábado.

Portal is open for everyone over 16 years old to get a #COVID19 vaccine appointment. More slots to open up early next week but go to https://t.co/RR1pKTLbjL to book yours. pic.twitter.com/vEHHO5DH55

— Bob Blumenfield (@BobBlumenfield) April 11, 2021