Cuál es el error que presentó la app Robinhood frente a la estampida por comprar Dogecoin

Robinhood es una plataforma de comercio de acciones, pero también ofrece comercio de criptomonedas. Ante el constante incremento en el valor del Dogecoin, los usuarios están accediendo al sistema para tratar de aprovechar lo que será una inversión con altos rendimientos inmediatos, pero se están encontrando un mensaje de error que incluso ya es uno de los trending topics del día.

Si tú eres uno de los que se han encontrado con este problema asegúrate de seguir los pasos que recomienda el sitio Get Droid Tips para poder hacerte de tus criptomonedas.

Debido a la mayor demanda de Dogecoin en este momento, los usuarios de Robinhood están recibiendo errores al intentar comprarla. Definitivamente la criptomoneda está disponible en Robinhood para comerciar, pero de alguna manera los usuarios no pueden comprarla.

Algunos usuarios se confunden o no encuentran Dogecoin en la lista porque, como criptomoneda, no aparece por separado. Los usuarios de Robinhood deben encontrar Dogecoin en la lista de Acciones.

– Abre la aplicación Robinhood.

– Ve a la opción de búsqueda y escribe Dogecoin, seguido de enter.

– Aparecerá la criptomoneda como resultado de la búsqueda.

– Toca la opción Comprar en la esquina inferior derecha de la pantalla.

– Ingresa el monto preferido en dólares y complete la compra.

– Listo, la compra debe estar hecha.

En el caso de utilizar un navegador web de escritorio, puedes hacer lo mismo, pero los pasos a seguir serán ligeramente diferentes a los de la aplicación móvil.

Es importante recordar que Robinhood solo permite a los usuarios comerciar criptomonedas en los EE. UU., por lo que los interesados fuera del país no podrán hacerlo.

Get Droid Tips recomienda que si el error te ha aparecido esperes un par de horas antes de intentar comprar la criptomoneda nuevamente. Una gran cantidad de usuarios están intentando hacerlo al mismo tiempo y seguramente el sistema no puede manejar los procesos.

Tratar de hacerse de una criptomoneda en tendencia no es fácil, los comerciantes de acciones o inversores interesados no quieren esperar para perder la oportunidad. Pero no hay nada que hacer si el sistema Robinhood presenta problemas técnicos.

De momento la página no ha publicado una declaración sobre el tema en particular, pero para obtener más actualizaciones e información, es recomendable seguir la cuenta de Twitter de Robinhood .

Un nuevo tuit señala que “El comercio de criptomonedas ahora está completamente restaurado para todos los clientes. Continuaremos monitoreando la situación de cerca. Lamentamos que se haya visto afectado por el tiempo de inactividad antes y estamos aquí para ayudarlo si tiene algún problema pendiente.”

Crypto trading is now fully restored for all customers. We’ll continue to monitor the situation closely. We’re sorry if you were impacted by the downtime earlier and are here to help if you have any outstanding issues. https://t.co/f5yEaQIhq8

— Robinhood (@RobinhoodApp) April 16, 2021