Las 450 niñas menores migrantes albergadas en Houston son trasladas; algunas ya tienen patrocinadores

TEXAS – El Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos (HHS por sus siglas en inglés) anunció que se encuentra en el proceso de transferir a todos las menores no acompañadas albergados en un centro de emergencia de Houston a otra sede y a algunos de ellos a residencias más permanentes donde serían cuidadas por patrocinadores.

Este sábado en las instalaciones de The National Association of Christian Churches donde se encontraban albergadas 450 niñas jóvenes se observaron a varios autobuses llegando y saliendo del lugar.

Todas las niñas, según se informó, se encuentran en el proceso de ser unificadas con patrocinadores, que han sido aprobados y sometidos a una verificación de antecedentes, o a otra sede del HHS donde se albergan menores no acompañados.

“Las niñas están siendo transferidas para asegurarse que el cuidado que les estamos ofreciendo es conforme a los estrictos estándares del HHS”, indicó el comunicado.

Alrededor de 130 niñas de las 450 albergadas en el centro de emergencia de Houston ya tienen planes para ser unificadas con patrocinadores.

El HHS dijo que se encuentra trabajando arduamente para trasladar lo más pronto posible a las demás niñas con patrocinadores adecuados.

Las autoridades informaron que el proceso para reunir a niños con patrocinadores toma tiempo. Según los procedimientos del HHS, la persona que busca patrocinar al menor en los Estados Unidos debe someter una solicitud, completar una verificación de antecedentes y trabajadores federales necesitarán revisar en persona el lugar donde el menor estará viviendo mientras que su caso se resuelve en las cortes de inmigración.

