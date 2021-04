Los Ángeles tiene una tasa de positividad de COVID-19 del 1%, la más baja desde el inicio de la pandemia

La tasa diaria promedio de personas que dieron positivo por el coronavirus en el condado de Los Ángeles cayó al 1% el viernes, la más baja desde el comienzo de la pandemia, según las autoridades de salud del condado.

Esa tasa alcanzó un máximo de más del 20% en diciembre.

Para avanzar al nivel amarillo menos restrictivo del Plan estatal para una economía más segura, el condado debe alcanzar una tasa de casos diaria promedio por debajo de 2 por cada 100,000 residentes y luego mantener esa tasa durante al menos dos semanas.

Eso significa que por ahora se garantiza que el condado de Los Ángeles permanecerá en el nivel naranja hasta fines de abril al menos.

Esa tasa récord de menos cantidad de casos positivos de COVID-19 se registró cuando el condado informó que se han administrado casi 5,400,000 dosis de la vacuna COVID-19 a personas en toda la región.

L.A. County Test Positivity Rate Hits Record Low as Vaccinations Increase. 36 New Deaths and 643 New Confirmed Cases of COVID-19 in Los Angeles County. View https://t.co/NcXJJ1FLmu for more. pic.twitter.com/iewIMpNzWS

En total, el 41% de la población del condado de 16 años o más ha recibido al menos una dosis de vacuna, según las autoridades de salud.

El Dr. Paul Simon, director científico del Departamento de Salud Pública del condado, dijo que el condado sigue en camino de vacunar al 80% de la población para fines de junio. Señaló que del 4 al 11 de abril, se administraron 670,000 dosis en el condado, con un promedio de casi 100,000 vacunas por día.

“Si bien todas nuestras métricas indican una menor transmisión comunitaria, la tasa de disminución se está desacelerando para las hospitalizaciones y los casos”, dijo Barbara Ferrer en una sesión informativa en línea.

La elegibilidad para las vacunas COVID-19 en el condado se extendió a todos los residentes y a quienes trabajan en Los Ángeles y tienen más de 16 años:

Vaccine eligibility has expanded to everyone who lives or works in LA County and is 16 and older. For appointment notifications go to https://t.co/u0gMZm8FU1. For help, call 833-540-0473. pic.twitter.com/UO5mOJVQa5

— LA Public Health (@lapublichealth) April 16, 2021