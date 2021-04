Uriel Antuna: Estaría bien ganar todo con Chivas, pero prefiero irme a Europa

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

En una entrevista con Zavalive, Uriel Antuna, futbolista de las Chivas de Guadalajara, indicó el valor especial que tiene jugar en Europa. Para el delantero, es primordial volver al fútbol europeo, ya que considera que eso sería un avance en su carrera. No obstante, el futbolista no desestima el honor que puede representar ganar todos los títulos en México.

¡PUM! ⚽️🔥💣 Uriel Antuna prefiere jugar en Europa a ganarlo todo con Chivas 😮😮😮https://t.co/lqPbyGBQzU pic.twitter.com/PTHQbMZ0lY — AS México (@ASMexico) April 17, 2021

“A mi no me gustan las cosas fáciles, es un reto para mi regresar a Chivas con los sueños que yo tengo (…) pero prefiero ir a Europa. Obviamente estaría chido ganarlo todo y quedar en la historia de Chivas porque es un club enorme y no te van a olvidar, pero al final de cuentas no se trata de ganarlo todo, sino de seguir creciendo, sumando y probar otras costumbres”, explicó el delantero de 23 años de edad.

'🗣🔥IRME A EUROPA ANTES QUE CHIVAS' Además, Uriel Antuna, en un supuesto, ficharía por América…#LUPenCasa pic.twitter.com/J0aWe0XICR — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) April 17, 2021

Por otra parte, el ‘Brujo’ Antuna recibió una pregunta comprometedora: ¿Jugar en el América o retirarse del fútbol? Ante esta interrogante, Uriel señaló que aún está joven como para finalizar su carrera, por lo que si estaría dispuesto a vestir la camiseta de las Águilas.

“Con 23 años te diría fichar con el América. No me puedo retirar porque no tengo la vida resuelta. Al dar esas dos opciones de no hacer nada o seguir jugando, esta complicado, pero preferiría ir al América antes que retirarme, porque sigue la vida, sigues creciendo o puede ser otro escalón para que te vean”, reconoció el delantero.

Estas palabras no le gustan a los Chivahermanos 😱😱💔https://t.co/kSzhcnrP6U — TV Azteca Deportes (@AztecaDeportes) April 16, 2021

Top cinco de futbolistas mexicanos

Antuna fue consultado sobre el rendimiento de los futbolistas del Tri. El jugador estableció su ranking en los que figuran, del primero al quinto, los siguientes futbolistas: ‘Tecatito’ Corona, ‘Chucky’ Lozano, Raúl Jiménez, Hector Herrera y Carlos Vela. Uriel explicó que de no estar lesionado, Raúl Jiménez estaría liderando su lista.