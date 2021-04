Anciana hispana muere en terrible choque entre un camión y la minivan en la que viajaba

Una mujer de 78 años murió la semana pasada en un terrible choque entre un camión y la camioneta en la que viajaba en Camarillo. Las autoridades revelaron este domingo su identidad.

Pilar Pizarro era residente de Camarillo, según dijo la Oficina del Médico Forense del Condado de Ventura.

El accidente mortal fue reportado poco después de las 8 am del viernes cerca del cruce entre Adolfo Road y Mission Oaks Boulevar. El Departamento de Policía de Camarillo, que reveló esta información, indicó que sucedió a unas dos cuadras al norte de la autopista 101.

Pizarro era pasajera de la minivan, que terminó sobre la banqueta cerca de un semáforo tal y como muestran algunas imágenes.

1 person was killed and 2 others were critically injured in a crash involving minivan, truck https://t.co/IvSx036B0D

— KTLA (@KTLA) April 16, 2021