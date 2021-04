Autoridades de Texas arrestan a sospecho del tiroteo en Austin que dejó 3 personas muertas

Las autoridades en Texas detuvieron a Stephen Broderick, sospechoso en el tiroteo de este domingo que dejó tres muertos en la capital del estado, Austin, en lo que la Policía ha descrito como un incidente “doméstico” y “aislado”.

La Policía recibió una llamada alertando sobre un individuo que caminaba por la Ruta Old Kimbro, a las afueras de Manor y agentes del condado de Travis arrestaron a Broderick, de 41 años de edad.

Aunque el sospechoso portaba un arma, la detención se completó sin incidentes, informaron las autoridades.

Hasta ahora dos de las víctimas han sido identificadas por el Distrito Escolar Elgin como Alyssa Broderick y Willie Simmons. Primeros reportes de prensa informaron de que los fallecidos eran dos latinas y un afroamericano.

Broderick “era una estudiante y atleta excelente, que participaba en nuestro Programa de Adelanto de Universidad y que jugaba en el equipo de básquetbol femenino”, añadió el distrito.

Por su parte, el afroamericano Simmons era estudiante del último grado de la escuela secundaria Elgin y ya había sido reclutado para jugar fútbol americano para la Universidad del Norte de Texas.

Simmons “era un joven excepcional y un líder entre sus pares. Fuerte, tanto en el nivel académico como en el atlético, (Simmons) representaba lo mejor de Elgin”, añadió el distrito.

El domingo el jefe en funciones de la Policía de Austin, Joe Chacon, identificó a Broderick como sospechoso del ataque y dijo que, aparte de los tres fallecidos, hubo un menor de edad envuelto en este incidente, pero que se encontraba a salvo.

El oficial indicó que Broderick era un antiguo agente de la oficina del alguacil del condado de Travis, que tiene su sede en Austin, y que “todas las víctimas eran conocidas por el sospechoso”.

Hasta el momento las autoridades no han especificado la relación entre las víctimas y Broderick.

