Tres personas muertas en situación de tirador activo en Austin; la escena se mantiene activa

TEXAS – Tres personas han sido declaradas muertas luego de un incidente de un tirador activo este domingo poco antes del mediodía este domingo en el área de Austin, Texas, según reportaron las autoridades.

El Departamento de Bomberos de Austin y el Departamento de Policía de Austin publicaron en sus respectivas cuentas de redes sociales que equipos de emergencia se dirigían a una escena donde se reportó la presencia de un tirador activo en la cuadra 9600 de la calle Great Hills Trail cerca de un bosque.

Multiple #ATCEMS, @AustinFireInfo & @Austin_Police assets responding/on-scene of a declared Active Attack/Shooter incident in the 9600 blk of Great Hills Trl (11:42); #ATCEMSMedics advising 3 patients with GSW injuries all three with CPR in progress. Avoid the area. MTF…

— ATCEMS (@ATCEMS) April 18, 2021