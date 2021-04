Trabajadores de la hostelería despedidos en pandemia tienen prioridad para recuperar su antiguo empleo

El gobernador Gavin Newsom firmó el viernes un proyecto de ley que exige a hoteles, centros de eventos, servicios de hostelería en aeropuertos y servicios de limpieza que, cuando haya puestos de trabajo disponibles, vuelvan a contratar primero a los empleados que despidieron durante la pandemia.

El Proyecto de Ley 93 del Senado (SB 93) entrará en vigor inmediatamente después de pasar esta semana por la legislatura como un proyecto de ley para implementar el presupuesto. La medida llega después de que el líder californiano vetara el año pasado un proyecto de ley que daba incluso mayor protección a los trabajadores.

“Mientras avanzamos hacia la completa reapertura de nuestra economía, es importante mantener nuestro foco en la igualdad“, dijo Newsom en un comunicado.

As we progress toward fully reopening our economy, we are maintaining our focus on equity. #SB93 keeps us moving in the right direction by assuring hospitality and other workers displaced by the pandemic are prioritized to return to their workplace. https://t.co/pkr6y8E4hL

