Un médico hispano es investigado en Florida tras la muerte de dos mujeres mientras daban a luz

Un doctor de Palm Beach, al norte de Miami, está siendo investigado después de que se conociera por supuestas negligencias médicas después de que dos mujeres murieran desangradas mientras daban a luz.

Según documentos judiciales a los que han tenido acceso algunos medios locales, el Dr. Berto López admitió haber cometido varios errores, entre ellos haberse ido a limpiar la bata a su casa mientras una de las madres estaba en estado crítico en el hospital Good Samaritan de West Palm Beach.

El juez Robert Cohen, en su escrito, señaló que si el médico “hubiera regresado al hospital después de limpiar en su casa, podría haber salvado a su paciente”. Sobre eso, consciente de que eso es pura especulación y que es posible que ella hubiera muerto igualmente, el magistrado lo culpa de haber actuado de forma negligente en ese caso.

“Quizás su paciente igualmente no hubiera sobrevivido, pero nunca lo sabremos porque (el Dr. Berto López) la dejó para irse a su casa”, explicó.

El médico, durante su audiencia, se justificó diciendo que tuvo que irse a su casa porque necesitaba cambiarse su bata. El juez recomendó la suspensión de la licencia de Cohen y le prohibió realizar cirugías o dar a luz a bebés, algo que él ya había prometido que no haría desde lo sucedido.

South Florida doctor went home while his patient, a new mother, bled to death, state says https://t.co/wgY0b62dKt

— Bradenton Herald (@bradentonherald) April 19, 2021