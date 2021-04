Hasta la realeza: Príncipe William se opone a la Superliga

El Príncipe William y también presidente de la Asociación Inglesa de Fútbol, rechazó contundentemente la fundación de la Superliga Europea, en un mensaje publicado a través de las redes sociales.

El segundo en la línea de sucesión del trono británico aseguró qué “ahora, más que nunca, debemos proteger a toda la comunidad futbolística, desde el más alto nivel hasta las canteras, y los valores de la competencia y equidad”.

Now, more than ever, we must protect the entire football community – from the top level to the grassroots – and the values of competition and fairness at its core.

I share the concerns of fans about the proposed Super League and the damage it risks causing to the game we love. W

— The Duke and Duchess of Cambridge (@KensingtonRoyal) April 19, 2021