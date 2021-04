Aviones de combate de la OTAN interceptaron aviones rusos sobre el Mar Báltico

Aviones de combate, bombarderos y aviones de vigilancia rusos fueron interceptados sobre el Mar Báltico por aviones F-16 y Eurofighter de la OTAN, informó la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), el miércoles.

#NATO scrambled fighter jets from bases in #Estonia 🇪🇪, #Lithuania 🇱🇹 & #Poland 🇵🇱 to track & intercept Russian 🇷🇺 fighters, bombers & surveillance aircraft over the #BalticSea.

The Alliance remains vigilant and stands ready to keep the skies safe 24/7.https://t.co/SnHH69CSJF pic.twitter.com/sjHysMU3dH

— Oana Lungescu (@NATOpress) April 21, 2021