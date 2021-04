Captan en video a candidato a Gobernador en México realizar tocamiento a mujer durante un mitin

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

En México, el candidato de Morena a la Gubernatura de Zacatecas, David Monreal, fue captado en un video donde se observa el momento en que le toca los glúteos a Rocío Moreno, también candidata del mismo partido a la Alcaldía de Juchipila, durante un mitin.

A través del video, se observa a David Monreal en medio de la multitud quien pasa por detrás de Rocío Moreno, la toma del brazo y de forma inmediata le da una nalgada, a lo que Rocío reacciona llevándose las manos hacia atrás después del tocamiento.

Captan a David Monreal -de Morena y hermano del senador Ricardo Monreal- tocando a candidata en pleno mitin en Juchipila, Zacatecas. pic.twitter.com/oOmDzQLHbt — Bene C 💚💜 (@BenellVcortes) April 21, 2021

Usuarios en redes sociales reaccionaron de forma negativa condenando la acción del candidato de Morena. Sin embargo, tras el penoso incidente, Rocío Moreno, quien recibió la nalgada, defendió al candidato y negó que el tocamiento fuera una falta de respeto.

“Acabo de ver un video circular en las redes sociales, en donde se daña mi integridad y la del licenciado David Monreal, no voy a permitir que me utilicen, no voy a permitir que nuevamente dañen al movimiento”, dijo Rocío Moreno a través de un video.

“El licenciado David Monreal es una persona respetuosa y nunca me ha faltado, basta de calumnias, basta de utilizar los videos para dañar nuestras imágenes, la Cuarta Transformación va a llegar a Juchipila”, reitera la candidata del partido a la Alcaldía de Juchipila.

En la conferencia mañanera desde Palacio Nacional, el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo no haber visto el video por lo que no podía hablar sobre el tema.

“No lo vi, hay veces que no lo veo, no me alcanza el tiempo, nada más estas reuniones nos llevan tiempo y no puedo estar ahí viendo. No lo vi, y yo no digo mentiras, si lo hubiese visto, lo digo, pero no lo vi”, señaló el mandatario mexicano.

“Es que no conozco el tema, porque no lo vi, y además ya no es prudente opinar sobre estos casos porque estamos en plena temporada electoral. Entonces, hay muchos cuestionamientos en todos lados, acusaciones. Esto no es raro, esto es así y no sólo en México, en cualquier país del mundo”, insistió el presidente mexicano.

Durante una entrevista para Grupo Fórmula con el periodista Ciro Gómez Leyva, David Monreal, quien es hermano del Senador Ricardo Monreal, aseguró que lo que se observa en el video no fue un tocamiento, sino un “roce involuntario”.

“Caminando, saludando, seguramente sacan de contexto, en todo caso pudiera haber habido un roce involuntario pero no es tal cosa, no, ni hay nada… La mentira es que hubo tocamiento, o que le diste una nalgada, eso es la mentira… Nosotros sabemos que ahora con la magia de la tecnología, de los teléfonos, de la red puedes manipular, por eso digo que es una mentira, es una manipulación“, afirmó David Monreal.

