Suspenden al policía que golpeó a una latina en la cara durante un arresto en Los Ángeles

Un oficial del Departamento de Policía de Westminster en el condado de Orange, fue puesto en licencia administrativa pagada después de golpear a una mujer esposada, dijo el jueves el departamento.

Según el departamento de policía, los agentes recibieron una llamada que reportaba un asalto y una agresión alrededor de las 4 p.m. del miércoles en la cuadra 14100 de Locust Street.

El agente suspendido, cuyo nombre no ha sido informado por las autoridades, fue uno de varios policías que acudieron ante la queja de una mujer asiática que acusó a Ciomara García, de 34 años, de haberla atacado.

Al parecer las dos mujeres tuvieron un intercambio de palabras cuando la asiática trató de atrapar al perro de García que estaba suelto en la calle y la latina la agredió físicamente.

A Westminster police officer is on paid leave after cellphone video captured him punching a woman in the face while arresting her on suspicion of assault, authorities say. Two other officers intervened to stop him.https://t.co/gElDWjYI25 pic.twitter.com/ZwBKPkCQVB

— KTLA (@KTLA) April 23, 2021