Premios Oscar 2021: lista de ganadores y mejores momentos de la noche

Los 93 Premios Oscar de la Academia son muy distintos a años anteriores. En primer lugar, se están celebrando en la estación Union Station, en el downtown de Los Ángeles. Sin público y con una audiencia presencial muy limitada: prácticamente sólo están los nominados y sus acompañantes, los presentadores que van saliendo para entregar premios, y el personal esencial necesario para la producción. Poco más de 200 personas en la sala principal, todos después de haber pasado un test negativo de Covid, como dijo Regina King en la introducción de la gala antes de entregar los primeros premios. Eso sí, durante la ceremonia se fueron haciendo conexiones con otros puntos, como el Dolby Theater de Hollywood Boulevard, donde se han celebrado los Oscars los últimos años, e incluso con Seúl y otros puntos del planeta.

En unos Oscars con más mujeres y personas de color nominadas que nunca, King no desaprovechó la ocasión para demandar justicia social e igualdad racial. Lo hizo recordando el reciente veredicto en Mineápolis en el jucio por el asesinato de George Floyd. Y añadió: “Como madre de un hijo afroamericano yo sé el miedo que se pasa, y no hay fama ni fortuna que pueda cambiar eso”

La alfombra roja de estos Oscars 2021 fue más corta que nunca, ya que sólo algunas cadenas de televisión con derechos de retransmisión tuvieron acceso. El resto de la prensa estamos cubriendo estos Oscars desde casa, a través de un Zoom especial con más de 500 participantes.

El show arrancó mucho más sobrio que en ediciones anteriores, sin actuaciones musicales y casi sin videos preparados. Si por un lado le quitó glamour y, quizá, fuera más tedioso, lo cierto es que también agilizó la entrega de estatuillas. Entre las primeras estuvo la Mejor Película Internacional, que este año se va para Dinamarca por “Another Round“.

En las categorías actorales, el primer premiado fue el británico Daniel Kaluuya como actor de reparto por su papel del black panther Fred Hampton en Judas and the Black Messaiah.

"What a man."

Daniel Kaluuya remembers Fred Hampton in his acceptance speech: "How blessed we are that we lived in a lifetime where he existed…When they played divide and conquer, we say unite and ascend." https://t.co/sdgeoBK7lX #Oscars pic.twitter.com/T58yZO1Bq7

— ABC News (@ABC) April 26, 2021