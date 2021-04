Tres mexicanos se llevan el Premio Óscar al Mejor Sonido por “Sound of Metal”. ¡Orgullo Azteca!

La película “Sound of Metal“, que en español quiere decir el “Sonido del Metal” es la historia de un músico, específicamente un baterista que va perdiendo el sentido del oído. El protagonista, de nombre Rubén, se va enfrentando a esta nueva condición que requiere de muchos cambios en su vida, pues el oído es el sentido principal para ser músico. En esta cinta se destacaron tres mexicanos Jaime Baksht,Phillip Baldh, Michelle Couttolenc y Carlos Cortés que, gracias al excelente trabajo que hicieron en el sonido, se llevaron la estatuilla a Mejor Sonido en los Premios Óscar 2021.

Phillip Bladh, Carlos Cortes, Michellee Couttolenc and Jaime Baksht, winners of Best Sound for "Sound of Metal," at the 93rd Annual Academy Awards at Union Station

