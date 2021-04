Las palomitas de maíz con sabor a donas de Krispy Kreme ya están disponibles

Gracias a Krispy Kreme podremos disfrutar del sabor de dos botanas al mismo tiempo, pues, aunque no lo creas, traen a la venta las palomitas de maíz sabor donas.

Las Krispy Kreme Original Glazed Donut Smartfood estarán a la venta exclusivamente en Sam’s Club en Estados Unidos a finales de abril.

Estas palomitas tienen un precio de $4.96 en una presentación de 18 oz.

De acuerdo con la descripción del producto en el sitio web de Sam’s Club, estas palomitas son un bocadillo crujiente lleno de sabor a Krispy Kreme Original Glazed Donut y estarán disponibles hasta finales de mayo de este año. Después de la exclusiva de mayo estas palomitas llegarán a otras cadenas de tiendas, aunque por tiempo limitado.

Este dulce sabor es uno de los que puedes encontrar de forma exclusiva en Sam’s Club, entre otros ofrecen el sabor Fried Pickle and Ranch de Popcornopolis, Herr’s Fire-Roasted Sweet Corn Popcorn, y las palomitas rociadas de Sweet Chaos con sabores inspirados en los helados Coldstone Creamery.

New, limited edition Krispy Kreme Original Glazed Doughnut flavored Smartfood popcorn is out now! @rednecksnackandfood found them at Sam's Club. They are also up on Sam's Club's website. https://t.co/qGD1nSjP6E pic.twitter.com/6bjemDp7b1

— Candy Hunting (@CandyHunting) April 21, 2021