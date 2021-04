Cómo es la nueva barra de maní crujiente de Reese’s

Resee’s está lanzando un nuevo producto para los amantes del chocolate y el maní (por si no tenías suficiente con la versión original): Peanut Crunchy Bar, la cual combina mantequilla de maní, crema de maní y, por supuesto, chocolate, todo en una nueva presentación en forma de barra.

Esta nueva barra deja atrás la clásica forma de taza o canastita de los dulces de la marca, además tiene cacahuates enteros para disfrutar del crujir en cada mordida.

La barra crujiente de maní de Reese’s estará disponible en las tiendas minoristas de todo Estados Unidos en un tamaño king de 3.2 onzas con un precio minorista sugerido de $ 1.89.

Si no puedes resistir la tentación te tenemos una buena noticia, este nuevo miembro de la familia Reese’s es una adición permanente a su cartera de productos.

Otros productos de la compañía lanzados este año incluyen la taza de mantequilla de maní, tazas de mantequilla de maní orgánica y hasta una línea de maquillaje.

Here is the new Reese's Crunchy Peanut bar! The bar is absolutely fantastic and contains peanuts, peanut creme, peanut butter, and a chocolate exterior. The peanuts add the right amount of crunch and the flavor is classic Reese's peanut butter. This is a… https://t.co/9wYTYfLv8A pic.twitter.com/bXuRcWaw8h

— Candy Hunting (@CandyHunting) April 23, 2021