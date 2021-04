Madre se reunifica con su familia tras calvario migratorio por su residencia

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Diamantina Guzmán Lira llevaba más de 30 años viviendo en las sombras cuando Joaquín Lira, su esposo naturalizado estadounidense solicitó su residencia. Lo que nunca imaginó es que al ir al Consulado General de Estados Unidos en Ciudad Juárez, México para la entrevista en la que se decidiría si le daban la visa de residente, sería acusada de ser colaboradora del ‘coyote‘ que la cruzó a ella y a sus dos hijos menores.

“En ese momento inició para Diamantina un calvario, ya que al negarle la visa, fue obligada a permanecer en México por más de un año”, explica Juan José Gutiérrez, director ejecutivo de One Stop Immigration, la organización, cuyos servicios legales, la ayudaron a regresar a EE UU.

Diamantina tiene 67 años. Su esposo, 72 años. Ambos son de Zacatecas, México y son padres de 3 hijos y abuelos de 2 nietos. Han vivido en el sur de Los Ángeles desde que emigraron al país.

Gutiérrez explica que de acuerdo a las reglas vigentes de migración, toda persona que vive sin autorización por un año o más, cuando intenta legalizarse es sujeta a un castigo de 10 años fuera del país. Por haber radicado más de tres décadas sin papeles en EE UU, Diamantina caía dentro de lo exigido por esa regla.

“Sin embargo, hay una excepción: si una persona es pedida por medio de su cónyuge, el castigo es removido. Pero de cualquier manera tiene que conseguir un perdón y viajar al Consulado de México en Ciudad Juárez a una entrevista”.

Cuando a Diamantina le tocó acudir a su entrevista el 31 de diciembre de 2019, llevaba consigo el citatorio y el perdón.

“Durante la entrevista todo había salido bien y hasta la habían felicitado, cuando repentinamente el oficial de migración le dijo que había notado en su expediente que cuando vino a EE UU había entrado con dos menores de 2 y 3 años”, narra Gutiérrez.

Le preguntaron qué había pasado con las menores y cómo las había cruzado.

“Eran mis hijas. Las traje conmigo y las cruzó el mismo coyote que me ayudó a mi”, respondió Diamantina.

¿Y usted le pagó al coyote? preguntó el oficial de migración. “Sí venía incluido en el mismo precio”, contestó con toda honestidad.

Bueno, le respondió el oficial, “todo está bien, pero por haber colaborado con un coyote y participar en una conspiración para meter a sus hijas al país, no le voy a dar la residencia. Consiga un abogado a ver si la puede ayudar”.

Gutiérrez dice que de inmediato envió un segundo perdón para Diamantina al Departamento de Migración. “A principios de marzo de 2020, le dieron el perdón de nuevo y le reprogramaron una segunda entrevista en el Consulado de EE UU en Ciudad Juárez. Lamentablemente pegó la pandemia y Donald Trump ordenó el cierre de los consulados para los inmigrantes en vías de recibir sus visas. Así que la entrevista fue mandada al congelador”.

Trump pretendía que los consulados siguieran cerrados hasta marzo de 2021, pero cuando Biden entró como presidente en enero de este año, dio una contraorden y adelantó la apertura de consulados.

“Nos avisaron que Diamantina ya podía pasar por el pasaporte. Así que ella y su esposo viajaron a Ciudad Juárez otra vez. Y cuando llegaron allá, les dijeron que podían pasar a recogerlo en los siguientes 30 días. Pero al acudir, les hicieron ver que antes de dárselo, necesitaban cinco documentos: un pasaporte mexicano válido, una carta actualizada de antecedentes penales, un nuevo examen médico que les costó $220, huellas dactilares otra vez y el documento DS-260 con todo su historial”.

La pareja cumplió con todos los requisitos y les pidieron esperar 3 días en Ciudad Juárez que se convirtieron en un mes sin que recibieran el pasaporte y la visa para regresar a EE UU. “El argumento que les dieron es que estaban trabajando con personal reducido y no podían atender todos los casos tan rápido”.

A los 25 días de espera, Gutiérrez le escribió a las autoridades de migración para averiguar qué pasaba. Le respondieron que el caso se había cerrado porque había pasado más de un año entre la primera y segunda entrevista de Diamantina, y la regla indicaba que cuando eso sucede, se cancela un caso.

“Tuve que explicarles que era injusto porque no era error de la señora sino que Trump cerró todos los servicios en los consulados por el coronavirus. Conseguí que reconsideraran y me mandaron una segunda carta en la que me informaron que ya podían pasar por el pasaporte, pero me advirtieron que si en 30 días, Diamantina no lo recogía, el caso se cerraría”.

Cuando Gutiérrez avisó a la pareja que estaba viviendo en Querétaro, México, ellos ya casi se habían dado por vencidos y no creían que la residencia fuera posible. “Los convencí de que esta vez era verdad y se fueron a Ciudad Juárez. Finalmente les dieron el paquete con su pasaporte y visa para que lo entregara al agente de migración al cruzar la frontera. Al hacerlo, el oficial felicitó a Diamantina por ser ya residente de Estados Unidos”.

La pesadilla de Diamantina

Diamantina reconoce que fue una verdadera pesadilla cuando le negaron la residencia en Ciudad Juárez porque eso significó separarse de su esposo, sus hijos y nietos. “Aunque mis hijos ya son grandes, siempre hemos estado muy unidos y nunca imaginé que me iban a negar la residencia”.

Dice que ella había viajado muy ilusionada a Ciudad Juárez, creyendo que no habría mayores problemas.

“Cuando vimos que ya no podíamos hacer nada, nos fuimos a Querétaro donde mi esposo tiene una casita. Él se tuvo que jubilar para venir a quedarse conmigo”.

Joaquín, su esposo, dice que para él era inconcebible dejar a su esposa sola en México. “Dejé todo y me fui con ella”. Aunque dice que eso no evitó que cayeran en depresión. “A mi me pegó hasta COVID”, dice Joaquín.

Diamantina llegó a creer que su caso ya se había perdido y que nunca sería residente de EE UU ni regresaría al país. “No había ninguna señal buena. Todo eran malas noticias. Gastamos miles de dólares en ir y venir a Ciudad Juárez para nada”.

Pero cuando el 27 de abril, le entregaron su visa de residente se puso muy contenta. “Nuestros hijos fueron a recogernos al Aeropuerto de Los Ángeles. Todos estábamos felices”.

Diamantina dice que todo lo que quiere ahora es convivir y pasar tiempo con su familia. “La pesadilla ya terminó. Ahora podemos entrar y salir a México sin miedo”.

Gutiérrez comenta que se asume que los niños no acompañados y los indocumentados son los que más sufren, pero la cadena de sufrimiento es muy grande.

“Sufren los cientos de miles de inmigrantes que tienen una oportunidad de hacer residentes y a quienes migración los hace pasar largos calvarios burocráticos como ocurrió con Diamantina. También hacen sufrir a quienes se quieren hacer ciudadanos, haciéndolos esperar mucho tiempo; y quienes somos ciudadanos, sufrimos viendo padecer a nuestros familiares y ser castigados con la separación de familia en su búsqueda por ajustar su estatus migratorio”.