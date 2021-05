Activistas y trabajadores marcharon en Los Ángeles por el Primero de Mayo

Trabajadores, miembros de sindicatos, defensores de los derechos de los inmigrantes y activistas comunitarios salieron a las calles de Los Ángeles el sábado en reconocimiento del Primero de Mayo, cuando personas de todo el mundo protestan y marchan por los derechos de los trabajadores y la protección contra la explotación.

Después de una pausa de un año debido a la pandemia de COVID-19, cientos de personas participaron en una manifestación en el centro de Los Ángeles.

it’s May Day! We’re proud to be in the streets to honor the contributions of immigrants, workers, and all those who fight to create a more just society for all. #TheWorkContinues #LaLuchaSigue #PassThePROAct pic.twitter.com/CgqqrS2n7E

— United Teachers Los Angeles (@UTLAnow) May 1, 2021