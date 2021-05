El Papa Francisco autoriza que obispos y cardenales sean juzgados por un tribunal penal

El papa Francisco envió una carta el viernes a los cardenales y obispos católicos diciendo que ha eliminado los obstáculos procesales que les permitían evitar ser procesados por el tribunal penal no religioso del Vaticano.

La nueva regla dictada por el papa Francisco permite que los cardenales y obispos acusados de delitos penales sean juzgados por los fiscales de la ciudad-estado del Vaticano en lugar de solo por el Tribunal de Casación, que está presidido por otros cardenales, reportó The Catholic Telegraph.

La ley anterior especificaba que el Tribunal de Casaciones era el único tribunal que podía juzgar a cardenales y obispos en casos penales.

El cambio significa que los jueces de la Ciudad del Vaticano, que no son cardenales, tienen la autoridad para fallar en tales casos.

Pope Francis modifies the Vatican judicial system, allowing Cardinals and Bishops to be tried by a court of first instance. https://t.co/oYQmVc2lVF

— Vatican News (@VaticanNews) April 30, 2021