Frida Sofía aclara los rumores sobre un posible intento de suicidio

Además de confesar públicamente que sufrió abuso sexual por parte de su abuelo, Frida Sofía también causó polémica al revelar los motivos que la han obligado a mantener un distanciamiento con su mamá, y aunque han sido momentos difíciles nunca ha intentado quitarse la vida.

Fue durante una entrevista para el programa ‘Noche de Luz’, en donde la cantante de 29 años habló por primera vez de los rumores que surgieron hace algunos años sobre un supuesto intento de suicidio, a lo que respondió que, a pesar de que ha vivido momentos complicados e incluso le han ofrecido dinero para atentar contra su vida, nunca lo haría.

“Nunca, gracias a Dios nunca. Me he deprimido, pero si no me tumban ahorita, jamás y yo no me voy a quitar la vida que Dios me dio”, aseguró.

Además, arremetió nuevamente en contra de Alejandra Guzmán, asegurando que el respeto se gana y no está dispuesta a perdonarla después de que ella ha dicho que tiene problemas mentales.

“Los trapitos sucios se lavan en casa y a los papás se horran y se respetan, sí total, pero viceversa, ¿no? Estoy harta de que no puedan ver esa parte, solo dicen que es tu mamá y si te ma&/(*?, pues la honras. Yo te esperaba, cómo te va a caber en la cabeza que alguien que ama a su hija, que esperaba a su hija le pueda hacer algo así, la niña está loca“, detalló.

Sin embargo, a pesar de todo el dolor que ha experimentado, Frida Sofía no olvida el amor que siente por Alejandra Guzmán y lo aceptó públicamente:

“Es como: ¿Cuándo va a acabar la pandemia?, ¿Pues quién sabe? Es un bicho ¿y sabes quienes son esos bichos? son sus managers o quienes la rodean, pero al final ella sabe dónde vivo, ella sabe que jamás en la vida le voy a cerrar la puerta. La amo con todo mi corazón y por eso me duele porque siempre estuve ahí, siempre, no le fallé ni una vez y no le he fallado ni una vez en mi vida, ni una“, y recordó que la única vez que no pudo estar con ella fue porque en ese momento no podía ausentarse en su escuela.

Finalmente aseguró que la esperada reconciliación ya es casi imposible, pero confía en que ambas recibirán la ayuda profesional que necesitan, tal como ella lo ha hecho a lo largo de los últimos años.

“Yo ya tiré esa toalla (sobre una posible reconciliación) y lo tengo que decir: Yo te amo ma y he tratado de acercarme y de ayudarte, y aunque tú dices que yo necesito ayuda, yo creo que las dos necesitamos ayuda profesional la cual siempre he tenido porque yo sé que la necesito, la cual siempre he mantenido con mi trabajo y con mi dinero y eso lo honro porque tengo la responsabilidad de decir tengo problemas y acudo a un profesional“, sentenció.