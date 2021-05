Frida Sofía se encuentra en busca de las pruebas en contra de Enrique Guzmán

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

La polémica en torno a las fuertes declaraciones del supuesto abuso sexual de Enrique Guzmán a su nieta, Frida Sofía, no terminan y luego de que ambos anunciaron que llegarían hasta los tribunales para demostrar que no mienten, se dio a conocer que la hija de Alejandra Guzmán ya está en busca de las pruebas que demostrarían la culpabilidad del cantante.

El encargado de compartir dicha información fue el periodista Gustavo Adolfo Infante, quien durante el programa ‘De Primera Mano’ aseguró que la joven de 29 años ya se encuentra recopilando las evidencias suficientes para demostrar ante las autoridades que sus acusaciones fueron ciertas.

“Estoy en condiciones de decirles que Frida ha estado con peritos, psicólogos, psiquiatras, con abogados todos estos días para poner en tiempo circunstancia, espacio y tiempo cada uno de los hechos de la denuncia contra Enrique Guzmán“, dijo el conductor.

Asimismo, reveló que el comunicado en el que solicitó los testimonios de personas que han trabajado con ella en alguna época, ya tuvo respuesta y han llegado algunas personas que la podrían apoyar con sus declaraciones.

“Han sido muchas personas, gente de seguridad, choferes, jardineros, personal doméstico, maestras, compañeras de escuela, se han puesto en contacto con Frida y están haciendo algo verdaderamente sólido“, explicó.

Por su parte, el vocalista de los “Teen Tops” reveló durante una reciente entrevista con el programa ‘Hoy’ que no está dispuesto a buscar un encuentro con su nieta, ya que hasta el momento se han dicho lo necesario: “Yo creo que ya me oyó bastante, no, no quiero hablar con ella”, dijo decepcionado ante la complicada situación que enfrenta su familia.

Además, aseguró que tras las declaraciones de Frida Sofía se vio obligado a cancelar una serie de conciertos que tenía programados,

“Tenía algunos conciertos en línea y se han cancelado todos porque pues con qué cara voy a salir al escenario, qué les voy a cantar, con qué sonrisa puede hablar el payasito… pues el payasito está triste, no tiene ganas de cantar. Espero que alguna vez me diga: ‘Abu perdóname, algo hice mal o me equivoqué’ porque yo faltarle a ella nunca“, agregó.