La vicepresidenta Kamala Harris presidirá el Consejo Nacional del Espacio

La vicepresidenta Kamala Harris está agregando otra prioridad a su cartera: el Consejo Nacional del Espacio.

Altos funcionarios de la Casa Blanca confirmaron el sábado que la administración de Biden mantendría el Consejo Nacional del Espacio que fue revivido bajo la administración de Trump, y que Harris se desempeñaría como su presidente, reportó ABC News.

Los funcionarios dijeron que los objetivos básicos del Consejo Nacional del Espacio (seguridad nacional, ciencia básica, desarrollo tecnológico y contribuciones al crecimiento económico de Estados Unidos en el sector comercial) se mantendrán bajo el liderazgo de Harris, y agregaron que la vicepresidenta también intentará “poner su sello personal en el Consejo”.

Harris está planeando un enfoque particular en varias áreas, incluido el desarrollo sostenible de la actividad espacial comercial, fronteras pacíficas y comportamientos responsables en el espacio, así como el cambio climático y la mejora de la ciberseguridad en los sistemas espaciales, dijeron los funcionarios. También se centrará en la educación científica y la diversidad en la fuerza laboral.

“Como he dicho antes: En Estados Unidos, cuando disparamos a la luna, plantamos nuestra bandera en ella. Me siento honrada de dirigir nuestro Consejo Nacional del Espacio”, anunció Harris en su cuenta de Twitter.

As I've said before: In America, when we shoot for the moon, we plant our flag on it. I am honored to lead our National Space Council.

— Vice President Kamala Harris (@VP) May 1, 2021