Estados Unidos expresa a Nayib Bukele su “profunda preocupación” por las destituciones en El Salvador

El secretario de estado de Estados Unidos, Antony Blinken, expresó al presidente de El Salvador, Nayib Bukele, su “profunda preocupación” por la decisión de la Asamblea Legislativa de ese país de destituir a los magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema y al fiscal general, Raúl Melara.

En una conversación telefónica, Blinken señaló que “un Poder Judicial independiente es esencial para la gobernabilidad democrática” y defendió que Melara está “luchando contra la corrupción y la impunidad” y “es un socio eficaz” para combatir el crimen “tanto en Estados Unidos como en El Salvador”, según un comunicado difundido por el portavoz del Departamento de Estado, Ned Price.

Blinken destacó “el compromiso de Estados Unidos para mejorar las condiciones en El Salvador”, mediante el fortalecimiento de las instituciones democráticas y la separación de poderes, la defensa de una prensa libre y una sociedad civil vibrante y el apoyo al sector privado.

Todo ello, aseguró el jefe de la diplomacia estadounidense, depende de un estado de derecho para “hacer crecer un futuro exitoso para el pueblo salvadoreño”.

Más tarde a través de su cuenta de Twitter, Antony Blinken, confirmó la llamada con el presidente salvadoreño Nayib Bukele donde reiteró sobre su profunda preocupación sobre la gobernabilidad en ese país.

“Hablé hoy con el presidente salvadoreño @NayibBukele para expresar serias preocupaciones sobre la decisión de ayer de socavar al más alto tribunal de El Salvador y al Fiscal General Melara. La gobernabilidad democrática requiere respetar la separación de poderes, por el bien de todos los salvadoreños. “, se lee en twitter.

Spoke today with Salvadoran President @NayibBukele to express serious concerns about yesterday’s move to undermine El Salvador’s highest court and Attorney General Melara. Democratic governance requires respecting the separation of powers, for the good of all Salvadorans.

