AMLO dice que “va a haber justicia” en tragedia del Metro y pide no sacar “raja política” del accidente

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que en la tragedia sobre el desplome del Metro de la Ciudad de México, donde hasta el momento han fallecido 25 personas, habrá justicia.

“Va a haber justicia, no va a ser como antes que todo lo ocultaban y había relaciones de complicidad, componendas, impunidad, entonces hay que esperar nada más a que se tengan estos dictámenes y sí procurar que sea lo más pronto posible”, afirmó desde Palacio Nacional.

El mandatario mexicano pidió que “no se manipule” la tragedia, donde se están llevando a cabo peritajes para determinar las causas del accidente.

“Ojalá y no se manipule, aunque es muy difícil, porque son tiempos de zopilotes (aves carroñeras)”, declaró en su conferencia matutina.

Al ser cuestionado sobre el llamado del sindicato del Metro para realizar un paro de labores, el mandatario mexicano pidió no sacar “raja” política y aprovecharse de la tragedia, al tiempo de hacer una crítica sobre el “amarillismo en los medios”.

“Ojalá recapaciten, porque no ayudan en nada esas actitudes, eso tiene que ver con lo electoral, la politiquería, como estamos en tiempos de campaña, ayer fueron del partido conservador al sitio, hasta la misma gente los rechazó, esas son actitudes muy irresponsables, no es para sacar raja, aprovecharse de la tragedia, pero el amarillismo en los medios nacionales e internacionales es inevitable. Hay una crisis en los medios de información en todo el mundo, una falta de ética que no se había visto”, señaló.

Andrés Manuel López Obrador consideró que los líderes del sindicato deben actuar con responsabilidad y denunciar ante las autoridades, pero no caer en la manipulación y el oportunismo.

“No es ese el camino. Que presenten denuncias ante las autoridades competentes porque además no les ayuda, porque la gente está muy consciente de todo y no se deja manipular, claro que si los dirigentes del sindicato dan una declaración del tema van a haber cientos de periodistas y va a ser noticia nacional e internacional, pero ese oportunismo pues es inmoral.

“Entonces hay que actuar de forma responsable, no dejar de denunciar, no dejar de protestar, ejercer nuestro derecho a disentir y a exigir justicia, pero no caer en la manipulación”, dijo.

El presidente reiteró su respaldo a la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, quien este martes anunció un peritaje externo a cargo de la empresa noruega Det Norske Veritas (DNV).

“Ella ha dicho que se va a actuar y, yo coincido, con apego a la legalidad y también con justicia”, manifestó López Obrador.

Estas declaraciones del presidente mexicano se dan al tiempo de que peritos noruegos ya han comenzado a realizar las investigaciones sobre el accidente ocurrido en Línea 12 del Metro, cuando un tramo comprendido entre las estaciones Olivo y Tezonco, se desplomó la noche del lunes 3 de mayo, a las 22:22 horas.

