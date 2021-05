Dogecoin supera por primera vez los 50 céntimos y hace otro nuevo máximo histórico

El Doge, ahora la moneda que mejor está rindiendo este 2021, pues ha multiplicado su precio 7 veces en el último mes. Ayer superó la barrera de los 60 y ahora se posiciona como la tercera criptomoneda con mayor “market cap” en el mercado.

El dogecoin está nada más y nada menos que detrás del bitcoin y el ethereum, al dispararse en un 20% y llegar a cotizarse en $0.67 por acción.

La moneda del meme o del perrito sigue beneficiándose del comercio especulativo y más ahora que su máximo fan Elon Musk, aparecerá el próximo sábado en el programa “Saturday Night Live” de la NBC y por supuesto se espera que Musk hable del dogecoin en televisión nacional. Lo que impulsaría mucho más la demanda.

La razón por la que se creen que Elon Musk hablará del Dogecoin en la próxima emisión de SNL, es que para promocionar su participación en el icónico programa lo hizo denominándose él mismo “The Dogefather” o el Padre del Doge demostrando una vez más la confianza que tiene en la llamada criptomoenda del meme.

Esta altcoin es una de las top y favoritas de los inversionistas en este momento debido a que las subidas del Doge han sido significativas por las barreras que presenta, son bastante puntuales y redondas (40 centavos, 50 centavos, 60 centavos).

El día de ayer se superó la barrera de los 50, incluso la de los 60, para luego corregirse entre ambas. Aunque el evento del día sábado con el CEO de la automotriz Tesla en televisión nacional puede influir considerablemente en el precio del dogecoin. Si lo hace positivamente es muy seguro que se dispare nuevamente, de hecho, el multimillonario ha estado preguntando qué debería hacer este sábado en NBC.

Elon asking what he should do at SNL. “Is #doge the number one choice?” #DogeFather 🚀🚀🚀🚀🚀🚀🚀🚀#dogecoin #DogecoinToTheMoon pic.twitter.com/0E0A6ENSq6

— dogeallday✨ (@dogeallnight) May 5, 2021