Guantes manchados de sangre: dos historias de boxeadores que asesinaron a sus esposas

El mundo del boxeo se ha visto implicado en terribles casos de violencia doméstica por parte de grandes peleadores. Si bien, lo hechos ocurren fuera del ring, sin duda alguna mancha los guantes de los peleadores involucrados. La última semana se conoció el caso de Félix Verdejo, boxeador puertorriqueño, que se entregó a las autoridades y es señalado de asesinato de una mujer embarazada de 27 años de edad. En las últimas horas, la jueza Camille Vélez tildó el caso como “elegible para pena de muerte“. Sin embargo, la historia nos ha marcado hechos similares con protagonistas de estas disciplinas, como los casos de Carlos Monzón y Edwin Valero.

Here’s a photo of Verdejo turning himself in. Wow. This whole thing is tragic. pic.twitter.com/otWXJSGt7K

— MARCOS VILLEGAS (@heyitsmarcosv) May 3, 2021