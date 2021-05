La mujer sobreviviente del tiroteo de Orange sale del hospital tras una increíble recuperación

La mujer hispana que fue la única sobreviviente del tiroteo del 31 de marzo en la ciudad de Orange, California, en el que cuatro personas fueron asesinadas, incluyendo dos hijos suyos, abandonó el hospital este miércoles.

Blanca Tamayo recibió dos impactos de bala en la cabeza y uno en el brazo durante el ataque perpetrado por un hombre que conocía a todas sus víctimas en un complejo de oficinas en Orange, al sureste de Los Ángeles.

El hijo de 9 años de la mujer, Matthew, murió en sus brazos. Ella también perdió a su hija Geneviese Raygoza, de 28 años, y su exesposo Luis Tovar, el dueño de la empresa inmobiliaria.

The only surviving victim of the mass shooting in Orange on March 31, is leaving @UCIrvineHealth today. Blanca Tamayo says she’ll be spending Mother’s Day with her son and family after losing her daughter and young boy on that tragic day. @ABC7 pic.twitter.com/wt1FxDH8Gp

— Jessica De Nova (@abc7jessica) May 5, 2021