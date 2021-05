¡Dani Alves sigue vivo! El brasileño está repartiendo humillaciones en Sudamérica [VIDEO]

Luego de su gloriosa etapa en el fútbol europeo, Dani Alves perdió presencia y seguimiento en los medios de difusión deportivos. El futbolista brasileño brilló en su última pasantía en Europa con equipos como FC Barcelona, PSG y la Juventus de Turín. Luego de que Alves firmara por el Sao Paulo de Brasil, el futbolista no ha dejado de mostrar sus habilidades con el balón, pese a que ahora no tenga todo el seguimiento y la vitrina deseada.

En un partido por la Copa Libertadores, entre Racing y Sao Paulo, el internacional brasileño dejó pintado en el campo a uno de sus contrincantes, luego de que lo burlara con un humillante caño en la mitad de la cancha. La jugada fue captada y difundida masivamente a través de las redes sociales. Sin duda alguna, la jerarquía de Alves le permite tener el temple necesario para hacer este tipo de jugadas ante un club con tanta rivalidad e historia y en un prestigioso estadio como el de Avellaneda.

Para los espectadores, esta fue la jugada más resaltante de un partido que finalizó con una amarga igualdad 0-0, en el marco de la tercera jornada del grupo E de la Copa Libertadores.

El futbolista de 37 años de edad parece estar viviendo una segunda juventud en el fútbol de su país. Dani Alves es una pieza importante en el Sao Paulo de Hernán Crespo. Una de las principales virtudes de Alves ha sido su impecable condición física. El jugador ha cumplido bastante bien las funciones de centrocampista y carrilero en el equipo Tricolor.

Dani Alves stats for Sao Paulo since he joined them in 2019 📈

🏟️ 77 games

⚽️ 10 goals

🅰️13 assists

He is 37 years old pic.twitter.com/sJ4ECOxz4A

— VBET News (@VBETnews) May 3, 2021