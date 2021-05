El millonario Elon Musk será el anfitrión de Saturday Night Live este fin de semana

Elon Musk, el hombre que con un solo tuit puede mover masas gracias a sus más 53 millones de seguidores, se presentará este 8 de mayo en Saturday Night Live (SNL), en donde compartirá escenario con Miley Cyrus.

En el video promocional de SNL el dueño de Tesla y SpaceX dice que será un “comodín”, pero que él y Miley Cyrus prometen ser buenos porque el programa se transmite un día antes del Día de la Madre.

Para muchos que aparezca Musk en el programa es una elección extraña porque generalmente los invitados son actores, comediantes y otras celebridades de Hollywood.

Pero la verdad es que Musk tímido no es y encaja perfectamente en el perfil de personas famosas, ya sea porque es uno de los hombres más ricos del planeta con más de $160,000 millones de dólares o porque es fabricante de naves espaciales, entre otras muchas cosas.

El millonario parece entusiasmado, tal vez porque sabe que sus seguidores de Twitter no lo dejarán solo durante el programa. Además les ha pedido apoyo para que le den ideas sobre que sketches debe desarrollar.

Musk por su parte les ha compartido que posiblemente realice alguna parodia de Iron Man en la que Tony Stark derrote a sus rivales con el poder de su ironía.

Ha trascendido que parte del elenco del programa no está muy conforme con la participación de Musk en la emisión de este fin de semana, pero hasta el momento no se ha sabido de nadie que haya cancelado su participación.

Bowen Yang y Aidy Bryant son algunos de los inconformes de la presencia de Musk en SNL, luego del que el millonario escribiera en Twitter: “Averigüemos qué tan vivo es realmente Saturday Night Live”, con un emoji con cara de diablo sonriente en color púrpura.

Let’s find out just how live Saturday Night Live really is 😈

— Elon Musk (@elonmusk) April 25, 2021